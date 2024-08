Umstellung ist abgeschlossen Hückeswagen kocht und heizt jetzt mit effizienterem H-Gas

„Etwa 20 Prozent waren in der Lage, sich selbst umzustellen“, sagt Langner. Dabei handelte es sich um 944 moderne Geräte, die das neue Gasgemisch erkannten und sich selbst darauf einstellten, so dass keine weiteren Anpassungen notwendig waren. 3794 Anlagen mussten von Hand auf das H-Gas eingerichtet werden, wofür Handwerker zu den Kunden herausfuhren und die Düsen austauschten. „124 Anlagen, etwa zwei Prozent, waren jedoch nicht anpassbar“, berichtet der BEW-Chef. Das waren in der Regel Anlagen, die bereits mehr als 30 Jahre in Betrieb und für die keine passenden Ersatzteile lieferbar waren. „Sie waren ohnehin nicht mehr effizient“, betont Langner. In diesen Fällen mussten sie durch moderne Geräte ausgetauscht werden. Für weitere 155 Sonderanlagen, zum Beispiel aus Großbäckereien oder der Industrie, mussten jeweils individuelle Lösungen gefunden werden.