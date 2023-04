Im ehemaligen Hotel Zur Post in Hückeswagen Umbauarbeiten fürs Altstadtbüro

Die einstige Kuchentheke aus dem Verkaufsraum des ehemaligen Hotels Zur Post ist bereits entfernt. Elektriker überprüfen die Leitungen und richten noch einige Steckdosen ein – alles Zeichen dafür, dass sich etwas Entscheidendes tut. Wird hier doch an der Ecke Goethe- / Peterstraße das neue, 36 Quadratmeter große Altstadtbüro eingerichtet. In dem werden künftig die beiden Citymanagerinnen Barbara Zillgen und Christina Brüning dienstags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 19 Uhr anzutreffen sein und Fragen rund um die Projekte des Integrierten Stadtentwicklungsprojekts (ISEK) beantworten sowie Anregungen und Kritik entgegennehmen. Auch die Wirtschaftsförderin der Stadt, Andrea Poranzke, wird sich dort ein- bis zweimal in der Woche aufhalten.