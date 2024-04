Bahnhofsplatz-Umbau in Hückeswagen Lade-Probleme für Fahrer von E-Autos im Zentrum

Bürgermeister Dietmar Persian kann die Gründe für die vorübergehende Schließung gut nachvollziehen. „Natürlich ist es im Hinblick auf die dadurch fehlenden Lademöglichkeiten für E-Autos schade, aber wir sehen eben keine Alternative zu dieser Maßnahme“, stellt er klar. So bleibt den Besitzern von E-Autos in den kommenden Wochen und Monaten also nichts anderes übrig, als auszuweichen, allerdings auf deutlich weniger zentrale und schnelle Möglichkeiten. In Hückeswagen gibt es je zwei normale Ladesäulen am Etapler Platz, auf dem Schlosshof, am Parkplatz unterhalb der Löwen-Grundschule, an der Blumenstraße und am Café Bauer im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg an der Georg-Schaeffler-Straße.