Umbau des Hückeswagener Bahnhofsplatzes Als Erster fiel der Kirschbaum vorm Eiscafé

In der vorigen Woche war noch versucht worden, den Kirschbaum vor dem Eiscafé Friuli auf dem Bahnhofsplatz vor der Rodung zu retten (Kostenpflichtiger Inhalt unsere Redaktion berichtete). Am Montagmorgen, 9.31 Uhr, war er der Erste, der der Motorsäge zum Opfer fiel. In dieser Woche werden sämtliche Bäume und Sträucher gerodet, weil Ende März mit dem Umbau des Bahnhofsplatzes begonnen wird. Wenn der dann nach voraussichtlich 14-monatiger Bauzeit freigegeben wird, werden statt wie bisher nur fünf dann 20 Bäume – allesamt japanische Zierkirschen – für eine schöne Atmosphäre und im Sommer für Schatten sorgen.