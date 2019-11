Hückeswagen : Übrige Parteien lehnen FaB-Antrag zur Bausatzung geschlossen ab

Vor allem an diesen Neubauten unterhalb des Schlosses erregen sich derzeit die Gemüter in Hückeswagen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Es wird keine Gestaltungssatzung für Hückeswagen geben. Ein entsprechender Antrag scheiterte, wie zu erwarten war, im Bauausschuss.

Ohne Chance war der Vorstoß der FaB, die in einem Antrag an die Stadt die Bildung eines Arbeitskreises beantragt hatte, der eine Bausatzung erstellen sollte. Die übrigen Fraktionen stimmten jetzt im Bauausschuss allesamt dagegen. Damit geht der Wunsch der kleinsten Ratsfraktion nicht in Erfüllung, dass in einer neuen Bausatzung – andere sprechen von einer Gestaltungssatzung – „die bauhistorischen Gegebenheiten der Stadt aufgenommen bzw. die neubaulichen Wünsche diesem bauhistorischen Stadtbild untergeordnet werden“.