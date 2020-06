Feuerwehr Hückeswagen : Überhitzte Akkus entzünden Holz in Oberlangenberg

Einsatz der Feuerwehr Freitagnachmittag in Oberlangenberg. Foto: Heike Karsten

Oberlangenberg Aufmerksame Nachbarn entdeckten am Freitagnachmittag in Oberlangenberg Rauch und nahmen Brandgeruch wahr. In einem unbewohnten Rohbau hatten überhitzte Akkus im Haus gelagertes Holz entzündet.

Der Aufmerksamkeit der Nachbarn ist es zu verdanken, dass der Schaden an einem Rohbau in Oberlangenberg gering blieb. Sie hatten am Freitagnachmittag an einem der benachbarten Häuser Brandgeruch wahrgenommen und Rauch bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Gegen 15.30 Uhr rückten die Löschzüge Stadt, Herweg und Straßweg aus, da zunächst ein Wohnungsbrand gemeldet war. Polizei und Rettungsdienst kamen ebenfalls hinzu. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass es sich um einen unbewohnten Rohbau handelte. Mit Atemschutzgeräten betraten die Feuerwehrleute das Haus, um nach der Ursache des Rauchs zu suchen. Einsatzleiter Thomas Schmitz vermutete als Brandursache überhitzte Akkus, die von der Solaranlage auf dem Dach aufgeladen wurden. Diese hatten im Haus gelagertes Holz in Brand gesetzt, das mit Wasser gelöscht wurde. „Die Akkus wurden von unserem Elektriker abgeklemmt und zum Auskühlen ins Freie gebracht“, erklärte der Einsatzleiter die Vorgehensweise der Feuerwehr.

Das Haus in Oberlangeberg war 2011 schon einmal in Flammen aufgegangen und abgebrannt. Ein neuer Besitzer baut es derzeit wieder auf, wie eine weitere Nachbarin angab. Der Bauherr war zum Zeitpunkt der Brandentwicklung nicht vor Ort; er wurde von der Polizei telefonisch über den Einsatz an seinem Haus informiert. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet – und auch der Rettungsdienst konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken.

(heka)