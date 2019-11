TV Winterhagen : TVW richtet Bundesliga-Spieltag der Prellballer aus

Am Wochenende findet in der Mehrzweckhalle ein Bundesliga-Spieltag statt – hier ein Aktionsbild von der Rheinischen Meisterschaft. Foto: Michael Köthe

Hückeswagen Am Samstag findet in der Mehrzweckhalle der zweite Bundesliga-Spieltag der Senioren-Prellballer statt. Mit dabei sind je ein Damen- und Herrenteam des TV Winterhagen.

Erstmals findet am kommenden Samstag in der Mehrzweckhalle ein gemeinsamer Bundesliga-Spieltag der Frauen und Männer in Hückeswagen statt. Mit dabei sind auch beide Teams des TV Winterhagen. Die Wertungsspiele beginnen um 12.30 Uhr. Bei den TVW-Damen ist der Blick auf die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft gerichtet, bei den Herren geht es um den Klassenerhalt. „Die Ziele könnten beim TVW nicht größer auseinander liegen“, sagt das Trainerpaar Susanne und Michael Köthe.