Hückeswagen : TVW-Prellballer spielen in den Kaderteams des RTB

In den vier Auswahlmannschaften des RTB kämpfen acht Jungen und Mädchen des TVW Anfang Juni um den Deutschlandpokal. Foto: michael Köthe

Hückeswagen Die Nachwuchsprellballer des TV Winterhagen sind auch im Kader des Rheinischen Turnerbunds (RTB) das Maß der Dinge, denn bei einem Lehrgang vor dem Deutschlandpokal, der in der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal ausgerichtet wurde, stellte der TVW in allen Jugendaltersklassen die Leistungsträger. Der RTB formt laut Michael Köthe, Abteilungsleiter Prellball, im Rahmen von Kaderlehrgängen vier Auswahlmannschaften in den weiblichen und männlichen Altersklassen C/D (11 bis 14 Jahre) und A/B (15 bis 18 Jahre).

Die Teams spielen vom 8. bis 10. Juni in Meinerzhagen um den Deutschlandpokal. Für die weibliche Jugend A/B qualifizierten sich vom TVW Marlene Wenzlokat, Nina Mörch und Annika Köthe. Bei den jüngeren Mädchen sind Chiara Miller, Chayenne Crain und Sarina Blackert dabei. In der männlichen Jugend A/B vertritt Jan Steffens und in der männlichen Jugend C/D Adrian Kempf die Farben des TVW.

(büba)