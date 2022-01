Trendsport in Hückeswagen : Großes Interesse am Studio „Dance & Pole“

Hückeswagen Die ersten Pole-Dance-Kurse im neuen Studio an der Bahnhofstraße sind bereits gestartet. Bei dem Ganzkörpertraining wird jeder Muskel angesprochen, und die Sportlerin lernt, mit dem eigenen Körpergewicht umzugehen.

Ein motiviertes Team an Trainerinnen empfing am Samstag die interessierten Besucher im neuen Pole-Dance-Studio an der Bahnhofstraße mit Sekt und Snacks. Schon in den ersten zwei von insgesamt fünf Stunden hatten sich zehn Frauen nach der Trendsportart und den Kursen erkundigt. „Wenn es so bleibt, wären wir glücklich“, zeigte sich Studio-Inhaberin Heidi Wendt erfreut über das Interesse der Hückeswagener.