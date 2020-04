Bewohner aus dem Johannesstift : Trauer um ersten Corona-Toten aus Hückeswagen

Hückeswagen Ein 84-Jähriger aus dem Johannesstift starb am Montag im Krankenhaus an den Folgen der der Infektion durch das Coronavirus.

Bis Sonntag waren im Oberbergischen Kreis fünf Menschen an den Folgen einer Infektion durch das Coronavirus gestorben, am Montag starb der erste Patient aus Hückeswagen an der Lungenkrankheit Covid-19. Dabei handelt es sich um einen 84 Jahre alter Mann, der in der vorigen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden war. In Hückeswagen und vor allem im Altenzentrum Johannesstift ist die Trauer groß, denn der Verstorbene lebte im Haus am Park. Dort waren vorige Woche 14 Bewohner und neun Mitarbeiter positiv getestet worden. Der 84-Jährige, der Vorerkrankungen hatte und damit zur Risikogruppe zählte, musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er am Montag starb.