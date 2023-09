Hückeswagen verliert ein liebenswürdiges Original Große Trauer um „den Peter“

Über seine Kindheit und Jugend ist nicht viel bekannt. Geboren wurde er am 29. Juni 1961 – „interessanterweise am Feiertag Peter und Paul“, erzählt Teders. Aufgewachsen war Duwentester „dem Vernehmen nach“ in einem Kloster. Worin offenbar der Grund für seinen Glauben und seine Frömmigkeit begründet lagen. In Hückeswagen lebte er lange im Haus Drei Birken der Lebenshilfe am Hambüchener Weg, hatte aber später eine eigene Wohnung am Parkweg. Wegen seines Handicaps wurde er auch dort von der Lebenshilfe betreut.