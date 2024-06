Ein Jahr im neuen Hückeswagener Verein Trampolinturner starten beim ATV durch

Am Montag, 1. Juli, ist es nun genau ein Jahr her, dass die Trampolinturner vom TVW zum ATV wechselten. „Obwohl sie schon immer sehr erfolgreich waren, konnten sie in dem Jahr noch einmal zulegen“, berichtet Claudia Kiel, die die Abteilung einst beim TVW gegründet hatte und jetzt auch beim ATV leitet. So feierte der ATV bereits einen Deutschen Meistertitel durch Mia Sied (12), den Deutschland-Cup durch Lara Albrecht (14) und diverse NRW- und Rheinische Meistertitel.