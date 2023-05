Talsperren in Hückeswagen und der Region Badesaison startet mit Top-Wasserqualität

Langsam lässt Angela Weber eine weiße Scheibe ins Wasser der Bever-Talsperre in Hückeswagen gleiten. Die Kugeln an der Schnur zeigen der Diplom-Ingenieurin für Wasserwirtschaft, in welcher Tiefe sich die Scheibe befindet. „Wir haben eine Sichttiefe von 3,20 Metern“, sagt sie. Vom Boot aus misst sie ebenso die Luft-, und Wassertemperatur und entnimmt Wasserproben an allen vier Badestellen der Bever-Talsperre.