„Die Stimmung war sehr angenehm“ Hückeswagen feiert ein strahlendes Altstadtfest

Der Sonntag war dann der zweite Strahletag für die Hückeswagener Altstadt. Das Bühnenprogramm begann am Morgen mit den Chören, ehe am Nachmittag die Stunde der Sportvereine einen guten Einblick in deren Angebote verschaffte. Vor allem aber war es ein weiterer gemütlicher Tag in der Altstadt. Kommentare, wie dieser eines kleinen Jungen an seinem Trödelstand, konnten durchaus als symptomatisch für diese sehr gelungene Ausgabe des Hückeswagener Traditionsfests bewertet werden: „Ich habe schon eine ganze Menge verkauft, die Leute sind alle so gut gelaunt und es macht einfach nur Spaß hier“, sagte er zufrieden.