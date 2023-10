St.-Angela-Gymnasium Wipperfürth Bei den Hückeswagener Tischtennis-Talenten läuft es rund

Die Schüler der Klassen fünf und sechs spielen am Erzbischöflichen Gymnasium die Stufensieger beim Milchcup aus: Jede Klasse, eingeteilt in fünf Teams, spielt dann gegen die anderen Teams der Stufe – und zwar Rundlauf von jeweils zehn Minuten. So gab es jetzt viel Begeisterung in der Sporthalle des Gymnasiums, als nach intensiver Trainingszeit endlich der Startpfiff ertönte und es an den zehn Tischen im wahren Sinne des Wortes rund ging. Das spannende Rennen um den begehrten Stufensieger-Titel entschieden schließlich zwei Teams für sich, deren Mitglieder zum größten Teil – acht von zehn – aus Hückeswagen kommen: Sowohl die Jungs der 6b, Justin Safenreider, Carlos Schroiff, Jakob Brendler, Simon Baghi und David Winkel, als auch die Mädchen der 6d, Tamina Grosalski, Ylvi Hegering, Mia Sied, Ella Seifert und Smilla Goetz, verteidigten ihre Titel souverän.