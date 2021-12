Oberbergischer Kreis : Tipp: Vor Gottesdiensten testen

Oberberg Bis 12. Januar gilt 3G und eine Maskenpflicht bei den Feiern in den Kirchen. Die Maskenpflicht besteht grundsätzlich für alle Personen unabhängig eines Mindestabstandes auch an festen Steh- oder Sitzplätzen, beim Gemeindegesang sowie auf den zu den Versammlungsstätten zugehörigen Außenbereichen.

Der Oberbergische Kreis hat im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales seit Donnerstag, 23. Dezember, Schutzmaßnahmen für die Ausübung von und Teilnahme an Religionsveranstaltungen. Es galt daher auch schon für die Weihnachtsgottesdienste und bis einschließlich 12. Januar 2022 die 3G-Regelung und eine grundsätzliche Maskenpflicht für eine Teilnahme an Gottesdiensten. „In Folge dessen darf nur teilnehmen, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Auch geimpften und genesenen Personen empfiehlt der Kreis, sich vor der Teilnahme an Gottesdiensten zu testen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Oberbergischen Kreises.