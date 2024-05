Alternative Wohlform Thema im Bürgermonitor Tiny-Häuser – Nachfrage existiert in Hückeswagen bislang nicht

Wer sich „kleiner setzen“ will oder angesichts horrend steigender Baupreise nur ein Mini-Haus finanzieren kann, findet im Tiny-House die Alternative zum teuren Wohnen im klassischen Einfamilienhaus oder in ebenfalls teuren Mietwohnungen. Die FDP hatte daher im November 2022 im Rat angefragt, ob es in Hückeswagen möglicherweise Flächen für solche Häuschen geben könnte – die Verwaltung sah damals jedoch keinen Handlungsbedarf.