Hückeswagen: Tierschützer wollen neue Strukturen

Hückeswagen Der Tierschutzverein beschließt die Erarbeitung eines Vorschlags, der die Verantwortung von einer Person für Tierheim und Verein auf mehrere Schultern verteilen soll. Zudem wird in diesem Jahr ein eigener Weihnachtsmarkt veranstaltet.

Seit zwei Jahren führt Günter Leuerer die Geschicke des Tierschutzvereins Wermelskirchen und Umgebung. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins, der das Tierheim in Wermelskirchen trägt und auch zuständig für Hückeswagen ist, untermauerte der Vorsitzende in den Bürgerhäusern zur Mitte seiner turnusgemäß vierjährigen Amtszeit, dass er die Organisation für die Zukunft neu ausrichten will. Seine Idee: die Leitung von Tierheim und Verein zu trennen. Das könne durch die Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft (gGmbH) als ausführendes Organ im Tierheim und Verein als Förderer geschehen. Die 40 Mitglieder votierten einstimmig dafür, dass der Vorstand einen Vorschlag mit dieser Stoßrichtung erarbeitet und dann zur Diskussion sowie Beschlussfassung vorlegt.

Einnahmen Die hauptsächlichen Einnahmen erzielte der Tierschutzverein 2017 aus den etwa 18.000 Euro an Mitgliedsbeiträgen, 128.000 Euro an Spenden, 84.000 Euro aus Schutzgebühren bei der Tiervermittlung sowie 8000 Euro von der Stadt Wermelskirchen und 3465 Euro von der Stadt Hückeswagen.

Erstmals wird der Tierschutzverein am Jahresende nicht an den Weihnachtsmärkten in Wermelskirchen und Hückeswagen teilnehmen. "Wir schaffen es kaum noch, die Stände dauerhaft mit Leuten zu besetzen. Außerdem steigen die Kosten bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen", sagte Leuerer. 2016 seien aus diesen Sonderaktionen noch 20.000 Euro an Spenden gesammelt worden, 2017 wären es nur noch 9000 Euro gewesen. "Wir machen lieber unseren eigenen Weihnachtsmarkt auf dem neu gekauften Gelände gegenüber dem Tierheim", sagte der Vorsitzende. Optimistisch zeigte er sich, dass das dort geplante Freilaufgelände für Hunde bis zum Herbst fertiggestellt ist: "Verwaltungs- und forstrechtliche Dinge brauchen Zeit."