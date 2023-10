Psychologische Beratungsstelle Wipperfürth Knuddel-Gunnar soll Vertrauen aufbauen

Die Hauptstelle der Beratungsstelle an der Wipperfürther Straße namens Herbstmühle, die Außenstelle befindet sich an der Gaulstraße, wo Gunnar zum Einsatz kommen wird. Für beide, den Hund und seine Besitzerin, ist das Neuland. „Wir fangen gerade an, uns in den neuen Räumlichkeiten zurechtzufinden“, sagt Jutta Schüler. Voraussichtlich wird Gunnar immer freitags mit zur Arbeit kommen. „Er bekommt dann auch ein Halsband umgehängt. Das ist für ihn das Zeichen, dass er arbeiten muss. Das kennt er auch, und ich merke ihm das an seinem veränderten Verhalten auch an.“ So folge der große Rüde ihr dann etwa ganz aufmerksam und halte bereits Ausschau danach, etwas zu tun zu bekommen.