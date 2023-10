Termine Die Martinszüge 2023 in Hückeswagen im Überblick

An der Grundschule Wiehagen findet am Donnerstag, 9. November, ein traditioneller Martinszug statt. Um 18.30 Uhr geht es an der Wiese oberhalb des Schulhofs an der Blumenstraße mit St. Martin zu Pferd und Musikkapellen los. Die Kinder laufen mit ihren Laternen über Blumenstraße, Fliederweg, Altenberger Straße, Gerhardt-Rottlaender-Straße an der St.-Katharina-Kirche vorbei und dann auf dem gleichen Weg zurück. Auf dem Schulhof wird ein Martinsfeuer entzündet, anschließend erhalten die Jungen und Mädchen in ihren jeweiligen Klassen ihre Stutenkerle. Die Schulpflegschaft versorgt an diesem Abend Schüler und Eltern mit Kinderpunsch und Kakao.