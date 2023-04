Freizeit-Tipps Das ist 2023 in Hückeswagen los

Bergischer Feierabendmarkt

Die gemeinsame Aktion der Städte Hückeswagen, Wermelskirchen, Burscheid und Wipperfürth startet in gut fünf Wochen in ihre dritte Saison. Ab dem 25. Mai gibt es bis Ende September jeden Donnerstag (mit Ausnahme der Feiertage) in den Städten entlang der Radtrasse den Feierabendmarkt mit den Marktbeschickern, die auch auf dem jeweiligen Wochenmarkt vertreten sind, aber auch mit Ständen von Vereinen und anderen Institutionen aus den Kommunen. Ziel ist es, dass die Besucher über den Markt und durch die Geschäfte bummeln, einkaufen und sich mit Freunden treffen. Die Möglichkeiten, um den Appetit und den Hunger zu stillen, werden groß sein. Der Auftakt ist in Wermelskirchen, danach geht es im Wochenrhythmus in Hückeswagen, Wipperfürth und Burscheid weiter, ehe das Ganze wieder von vorne beginnt.

Wann Hückeswagen ist am 1. Juni, 6. Juli, 3. und 31. August sowie beim Abschluss-Feierabendmarkt am 28. September an der Reihe; jeweils 17 bis 21 Uhr.

Wo Bahnhofstraße, Wilhelmplatz, Islandstraße.