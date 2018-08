Tennis in Hückeswagen

Hückeswagen In Hückeswagen kann man beim HTC 73 Tennis spielen.

Auch in Hückeswagen können Tennisfreunde den kleinen gelben Filzbällen hinterherjagen – und das sogar organisiert im Verein. Der Hückeswagener Tennisclub 73 wurde, wie es der Name schon suggeriert, im Jahr 1973 gegründet. Damals ging es mit zwei Ascheplätzen los, bevor in den 1980er-Jahren ein dritter Platz dazukam. Dem damaligen Tennis-Boom, der auch vor der Schloss-Stadt nicht Halt gemacht hatte, war diese Baumaßnahme geschuldet. Heute hat der HTC 73 110 Mitglieder, die Zahl ist seit einigen Jahren konstant, wie der Vorsitzende Herbert Samel mitteilt. Zeitweise wurden Verhandlungen über eine mögliche Fusion mit dem anderen Hückeswagener Tennisclub, dem TC Blau-Rot, geführt. „Aktuell gibt es dazu aber keine weiteren Gespräche“, sagt Samel.