Hückeswagener bei „Temptation Island“ Thorsten Legats Sohn Nico stellt sich mit Freundin der Versuchung

Der Fitnesstrainer und die Bankkauffrau aus der Schloss-Stadt Hückeswagen haben selbst als Paar an der aktuellen Staffel teilgenommen. Damit setzte Nico Legat einen weiteren Fuß in die Reality-TV-Stapfen seines berühmten Vaters, Thorsten Legat. Der Ex-Profifußballer und ehemalige Fußballtrainer, der bereits an vielen TV-Formaten wie „Das perfekte Promi-Dinner“, „Sommerhaus der Stars“, „Schlag den Star“ und „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, teilgenommen hat, wohnt nur einen Steinwurf hinter der Stadtgrenze auf Wermelskirchener Gebiet. Die TV-Präsenz des Vaters ist nun auch auf Sohn Nico übergesprungen. „Ich hatte schon viele Anfragen für Single-Shows“, berichtet der 25-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion, der bereits Kameraerfahrung hat. So war er Teilnehmer bei dem sportlichen Wettkampf „Ninja Warrior Germany 2022“. Bei „Temptation Island“ kam nun auch seine Freundin Sarah Liebich in Kontakt mit den TV-Kameras.