Hückeswagener bei „Temptation Island“ Hückeswagener Paar widersteht erster Versuchung

Worauf sie sich einlassen, wussten Nico Legat und Sarah Liebich aus Hückeswagen vor ihrer Teilnahme an dem TV-Format „Temptation Island“, das im Sommer in Portugal gedreht worden war. Schon in der zweiten Folge ging es rund in den Villen, wo vier Frauen mit zwölf hübschen Single-Männern bis in die Nacht hinein Party machten, während in einer anderen Luxus-Villa ihre Freunde den Verführungen von zwölf attraktiven Single-Frauen widerstehen mussten.