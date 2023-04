Neue Folge von „Temptation Island“ TV-Treuetest wird für Hückeswagener Paar brenzlig

In der dritten Folge der aktuellen Temptation-Island-Staffel auf RTL+ passierte genau das, worauf das TV-Format abzielt: Die vier getrennten Paare wurden am ersten Lagerfeuer-Treffen von Moderatorin Lola Weippert mit extremen Video-Zusammenschnitten ihrer Partner konfrontiert. Sie sollten zeigen, wie erfolgreich die jeweils zwölf Verführerinnen und Verführer ihren „Job“ machen: In den Villen herrscht Partystimmung, und es fließt Alkohol. Gegenseitiges Flirten, Eincremen und Massieren ist in der Luxusvilla der Männer, aber auch in der der Frauen an der Tagesordnung.