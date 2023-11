Lärmaktionsplan in Hückeswagen Tempo 50 – Westhofen ist jetzt eine geschlossene Ortschaft

Kissau teilt mit, dass auch Polizei und Bußgeldstelle über die Maßnahme informiert wurden, so dass davon auszugehen ist, dass in den kommenden Wochen und Monaten sicher öfters „teure Fotos“ an der L 68 in Westhofen geschossen werden. Verkehrsteilnehmer sollten sich also schleunigst ans Tempo 50 gewöhnen.