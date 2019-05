Dreizehn Anzeigen von Angerufenen : Telefonbetrüger versuchen es in Wipperfürth

Telefonbetrüger versuchen es in Wipperfürth

Vor allem Senioren rufen die Telefonbetrüger an. Foto: Pixabay. Foto: Pixabay

Wipperfürth (tei.-) Eine Vielzahl betrügerischer Anrufe sind der Polizei am Donnerstag aus dem Bereich Wipperfürth gemeldet worden. Die Masche der Betrüger ist mittlerweile sehr bekannt, heißt es von der Polizei.

Am Telefon gibt sich eine Person als Polizeibeamter aus. Er behauptet, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Bei einem Einbrecher sei ein Zettel gefunden worden mit dem Namen des Angerufenen. Die Betrüger wirken seriös. Sie versuchen, bei den Angerufenen Angst und Druck zu erzeugen und diese dazu zu bewegen, ihre Wertsachen der Polizei bzw. einem Kurier zu übergeben. Wenn das passiert, ist es meistens zu spät.

Polizeisprecherin Monika Treutler: „An diesem Donnerstag ist nach Erkenntnissen der Polizei in Wipperfürth niemand auf die Tricks der Betrüger reingefallen.“ Dreizehn Anzeigen nahm die Polizei auf – in allen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrüger sehr schnell und legten auf. Treutler: „Lassen Sie sich nicht täuschen - die Polizei ruft niemals mit der Rufnummer 110 an und fordert auch keine Wertsachen von Ihnen! Sollten Sie einen solchen Anruf bekommen - Legen Sie auf und rufen Sie die Polizei an!“