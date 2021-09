Teambuilding der Hückeswagener Schulen : Klasse stärkt ihren Zusammenhalt

Ein paar Tipps musste David Visse geben, damit die Montanusschüler den Weg über die Baumscheiben erfolgreich meistern konnten. Foto: Heike Karsten

Brunsbachtal Das Jugendzentrum bietet den Fünftklässlern der örtlichen weiterführenden Schulen ein Teambuilding an. Die Realschüler waren in der vorigen Woche an der Reihe, in dieser Woche sind die Montanus- und Förderschüler dran.