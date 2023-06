Stadtradeln für Hückeswagen „Team Bullet“ liebt die Geschwindigkeit

Gegründet wurde der Verein 2016 auf der Terrasse der Familie Albert, die direkt an die ehemalige Bahntrasse grenzt. Durch den großen Freundeskreis ist die Gruppe auf 20 Mitglieder angewachsen. Regelmäßig nimmt das „Team Bullet“ an Wettkämpfen teil – darunter der Röntgenlauf in Lennep, die „Night on Bike“ in Radevormwald, der ATV-Triathlon in Hückeswagen oder das Radrennen „Rund um Köln“. Am vergangenen, langen Wochenende waren Harry Schack und Oliver Albert zur etwa 300 Kilometer langen Tour auf dem Fünf-Flüsse-Radweg in Bayern aufgebrochen und entlang der Donau, Altmühl, Pegnitz, Vils und Naab geradelt. Immer mit dabei: die leuchtend-orangen „Team-Bullet“-Trikots.