Wettbewerb des TC Hückeswagen (16. bis 31. August) Schnell noch anmelden für Tennis-Stadtmeisterschaft

Folgende Wettbewerbe werden ausgerichtet: Einzel Jugend U 15 und U 18 (Jungen und Mädchen) Einzel Damen und Herren (Offen / 40+), Mixed (Offen / 100+), Doppel Jugend U 18 (Jungen und Mädchen) sowie Doppel Damen und Herren (Offen / 100+). Die Auslosung der Partien ist für kommenden Montag, 12. August, 18 Uhr, im Clubhaus des TC Hückeswagen an der Schnabelsmühle vorgesehen. Die Endspiele in den einzelnen Wettbewerben werden am Samstag, 31. August, auf der Anlage an der Schnabelsmühle ausgetragen. Die Sieger werden um 19.30 Uhr geehrt.