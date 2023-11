Jubiläum bei Hückeswagens ältestem Tennisverein Blau-Rot – 75 Jahre Spaß am weißen Sport

Boom des Weißen Sports

Mit den Erfolgen von Boris Becker und Steffi Graf in den 1980er und 1990er Jahren boomte der Weiße Sport, und die Mitgliederzahlen in den Vereinen stiegen rasant an. Der TC Blau-Rot hatte über die Jahre hinweg Damen-, Herren-, Junioren- und Juniorinnenmannschaften am Start. Besonders wichtig war und ist allen Mitgliedern auch heute noch das gesellige Miteinander. „Damals hatten wir rund 200 Mitglieder“, berichtet Vereinsvorsitzende Jörg Ehrkamp. „Und parallel zu uns gab es ja noch den HTC 73 und eine Zeit lang sogar noch einen dritten Tennisclub, den TC 80, am Ort.“