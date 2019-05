Turnerbund Hückeswagen : Familienmitglieder als Doppelpartner

Die Spieler des TBH beim Familienturnier in Wermelskirchen (v l.): Tim und Ralf Jaeger, Pia und Ludger Hölscher, Darius Hejda und Sohn Noah (vorne). Foto: Thiel

Hückeswagen Beim Badminton-Familienturnier in Wermelskirchen waren auch drei Familien-Doppel des TB Hückeswagen dabei.

Bereits zum 20. Mal fand jetzt das Badminton-Familienturnier des SC Wermelskirchen statt, bei dem die Kinder mit einem Elternteil, Tante, Onkel oder Geschwistern als Doppel antreten dürfen. 45 Familien gingen an den Start, darunter waren auch drei Paarungen des Turnerbundes (TBH) aus Hückeswagen: Pia Hölscher mit Vater Ludger (2. Platz im C-Feld), Noah Hejda mit Vater Darius (6. Platz im C-Feld) und Tim Jaeger mit Vater Ralf (16. Platz im B-Feld). Pia Hölscher muss nun im nächsten Jahr im B-Feld antreten, da die ersten drei Paarungen des jeweiligen Feldes aufsteigen.

Gespielt werden Doppel, wobei die Doppelpartner zu einer Familie gehören müssen. „Als Familienmitglieder gemeinsam Sport machen, gemeinsam gewinnen, aber auch gemeinsam verlieren – das fördert den familiären Zusammenhalt, und darin liegt der besondere Reiz dieses Turniers“, berichtet Heike Thiel vom TBH. Bei allem sportlichen Ehrgeiz soll die Freude am Spiel im Vordergrund stehen. So können auch Spieler mit wenig oder keinerlei Badminton-Erfahrung teilnehmen und Spaß haben. Für diese stehen Betreuer zur Verfügung, die vom Spielfeldrand in Regelfragen helfen.