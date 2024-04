Frühlingsfest in Hückeswagen Gelungene Saisoneröffnung der Stadtfeste

Info

Verkaufsoffen An den Sonntagen am 8. September zum Altstadtfest, am 3. November zum Martinsmarkt und am 8. Dezember 2024 zum Weihnachtsmarkt besteht erneut die Möglichkeit, in der Schloss-Stadt einzukaufen.

Markt Neben dem Wochenmarkt an jedem Donnerstag startet am 6. Juni auch wieder der Bergische Feierabendmarkt in Hückeswagen, der in diesem Jahr in Kombination mit der geplanten „Nacht der Kunst“ stattfinden soll.