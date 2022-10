Tankstelle in Hückeswagen : Aus der bft an der Peterstraße wird die „urbayerische“ Deltin

Hückeswagen Die Mineralöl-Unternehmensgruppe Kreuzmayr Bayern nutzt den Namen jetzt bundesweit. Inhaber bleibt Bischoff & Vielhauer aus Bergisch Gladbach.

Einen langen Atem brauchte die Mineralölfirma Bischoff & Vielhauer aus Bergisch Gladbach , ehe sie Ende Februar 2011 endlich ihre freie Tankstelle inklusive großer Waschstraße an der Peterstraße eröffnen konnte. Zuvor hatte sie bereits an der Ladestraße hinter dem damaligen ehemaligen Bahnhof eine Selbstbedienungstankstelle geführt, die jedoch Ende 2009 dem Bau der Stadtstraße zum Opfer gefallen war. Problemen mit der Baugenehmigung und zwei harte Winter hatten die Fertigstellung der großen Tankstelle an der Peterstraße immer wieder verzögert. Nun ist das nächste Kapitel aufgeschlagen worden: Aus der bft wird die Deltin. Die Bischoff & Vielhauer GmbH bleibt weiterhin Inhaber.

Das Bergisch Gladbacher Mineralölunternehmen ist Teil der Unternehmensgruppe Kreuzmayr Bayern, die sich in den vergangenen Jahren zu einem der größten Anbieter und Versorger für Kraft- und Brennstoffe in Deutschland entwickelt hat, wie deren Marketingleiter Simon Reiter auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. „Im Zuge eines Markenprozesses haben wir uns entschieden, die bestehende Tankstellenmarke der Kreuzmayr Bayern, Deltin, für alle Tankstellen im Bundesgebiet zu nutzen.“ So ist jetzt auch die Tankstelle an der Peterstraße zu einer Deltin-Tankstelle geworden – und aus einem orangenen Markenauftritt wurde ein hellblauer.