Besuch beim Hückeswagener Bäckermeister Jörg von Polheim Gutes Brot braucht eben Zeit

Für von Polheim beginnt die Arbeitsnacht sogar noch früher. „Ich komme gegen 1 Uhr in die Backstube und bereite die Teige vor. Viele werden schon am Vortag angerührt, etwa die Sauerteige oder das Purpur-Brot mit Rotweizen und Dinkel“, sagt der Bäckermeister. Hier ist mehr auch mehr. Oder wie von Polheim sagt: „Zeit ist durch nichts als Zeit zu ersetzen. Und gut Ding will einfach Weile haben.“ Gleich zwei Sprichwörter, die dazu passen, dass ein Teig erst durch eine entsprechend lange Ruhe- und Gehzeit alle Aromen entwickelt, die das Brot dann so schmackhaft machen. Noch ein drittes Sprichwort fällt dem Bäckermeister ein, während er ein Blech mit vielen frisch gebackenen Brötchen in eine der bereitstehenden Plastikkisten entleert. „Mein Vater hat immer gesagt: Bäcker sind edle Knaben, was sie sich von den Fingern schaben, daran sich Kaiser und Könige laben“, sagt er schmunzelnd.