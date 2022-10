„Tag des Butterbrots“ in Hückeswagen : „Bütterken“ für 216 Kindergartenkinder

Jörg von Polheim mit Erziehern und Kindern des Kindergartens der Kreuzkirche. Foto: Kita Kreuzkirche/Kta Kreuzkirche

Hückeswagen Zum Tag des Butterbrots besuchte Bäckermeister Jörg von Polheim jetzt drei Hückeswagener Kindergärten. Den Jungen und Mädchen soll das gesunde Frühstück nähergebracht werden.

Morgens schmierte (in der Regel) die Mutter, je nach Anzahl der Kinder, Unmengen an Butterbroten. Die „lieben Kleinen“ mussten schließlich die Unterrichtszeit überstehen, bis das Mittagessen auf dem Tisch stand. In manchen Familien ist das auch heute noch so, in vielen aber eben nicht mehr. Da bekommen die Kinder entweder ein süßes Gebäck oder sogar eine Chipstüte in den Tornister gestopft – oder sie erhalten einen Euro, um sich unterwegs etwas zu essen zu kaufen.

Jörg von Polheim kennt das. Der Bäckermeister von der Kölner Straße, seit dreieinhalb Jahren der Landesinnungsmeister und damit der oberste Bäcker im Rheinland, nahm daher gerne an einer Aktion der Bäckerinnung Bergisches Land in Zusammenarbeit mit der IKK Classic teil.

Der Hückeswagener hatte von der Krankenkasse 216 Butterbrotdosen erhalten und morgens entsprechend viele Butterbrote geschmiert – einen Teil mit Fleischwurst, den anderen mit Gouda. Dann machte er sich auf den Weg in drei hiesige Kindertagesstätten: den Margarete-Starrmann-Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt auf dem Dierl, den Kindergarten der Kreuzkirche an der Montanusstraße und den Gerda-Franke-Kindergarten des Johannesstifts, wo gleich drei der vier Enkel von Polheims betreut werden. Überall erhielten die Jungen und Mädchen eine neue, bunte Dose, in der ein belegtes Nullbrot lag. Das ist ein klassisches Brot mit je 50 Prozent Weizen und Roggen“, sagte von Polheim.

Jörg von Polheim überreichte auch im Gerda-Franke-Kindergarten des Johannesstifts mit belegten Brote gefüllte Dosen. Foto: Kita Johannesstift

Hintergrund der Aktion war es, die Kinder ans morgendliche Butterbrot heranzuführen. Denn was früher gang und gäbe war – nämlich, dass die Eltern ihren Sprösslingen ein Brot für die Zeit im Kindergarten oder in der Schule schmierten –, ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Weil viele Erwachsene eben nicht mehr für ein gesundes Frühstück für ihre Kinder sorgen, wird in den Kindergärten oft ein Frühstück angeboten. „Damit sollen die Defizite ausgeglichen werden“, betonte der Bäckermeister. Mit den neuen Butterbrotdosen hoffen er und seine Kollegen im Bergischen Land, dass wieder vermehrt Eltern morgens ein Brot belegen und den Kindern mitgeben.

Als von Polheim in den drei örtlichen Einrichtungen eintraf, wurde er begeistert und mit großen Augen empfangen. Denn einen Bäckermeister, dazu noch in typischer weißer Kluft, bekommen die Knirpse nicht jeden Tag zu Gesicht. Und als er ihnen dann auch noch die Geschenke überbrachte, kannte die Begeisterung bei vielen keine Grenzen mehr. Zumal in den Dosen ein leckeres Frühstück auf sie wartete. „Für die Kinder ist es wichtig zu sehen, dass es jemanden gibt, der die Brote backt“, betonte der Landesinnungsmeister. Denn solche gebe es eben nicht nur im Supermarkt.