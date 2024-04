Tag der offenen Tür des Wipperfürther Krankenhauses Faszinierende Einblicke hinter die Kulissen der Helios-Klinik

Wipperfürth · Beim Tag der offenen Tür der Helios-Klinik Wipperfürth am Samstag, 20. April, bietet sich den Besuchern spannende Einblicke und vielfältige Aktivitäten. Wie sie so alles erwartet und was der SC Heide aus Hückeswagen damit zu tun hat. . .

18.04.2024 , 10:06 Uhr

Das Wipperfürther Krankenhaus ist Sponsor des SC Heide aus Hückeswagen.Die Fußballer werden beim Tag der offenen Tür die Torwand betreuen. Foto: Helios

Der Krankenhaus-Besuch ist in der Regel nicht vergnügungssteuerpflichtig, werden doch meistens kranke Angehörige oder Freunde besucht. Zumindest am 20. April sollte das anders sein. Denn für diesen Samstag lädt die Wipperfürther Helios-Klinik Wipperfürth an der Alten Kölner Straße zu einem ereignisreichen Tag „voller Wissenswertem, spannenden Einblicken und herzlicher Begegnungen“ ein, wie Sprecherin Janine Schulze berichtet. Von 11 bis 17 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Auf dem Außengelände gibt es eine Ausstellung verschiedener Fahrzeuge, den Infostand des Rettungsdienstes und die Torwand des Hückeswagener Fußballvereins SC Heide. Im Erdgeschoss warten Einblicke in den Klinikalltag. Unter anderem können sich die Besucher über die Ausbildungsmöglichkeiten und Jobs in der Klinik informieren und den Schockraum in der Zentralen Notaufnahme besichtigen. Die Fachabteilungen der Inneren Medizin sowie der Orthopädie und Unfallchirurgie stellen sich mit verschiedensten Aktionsangeboten vor, ebenso die Geriatrie. Ergänzt wird das Angebot im Erdgeschoss durch Informations- und Aktionsstände des Sozialdienstes, der familialen Pflege, des Hospizdienstes, und im OP-Rundgang kann sich jeder einmal an einer (simulierten) OP ausprobieren. Gemeinsam mit dem Team der Anästhesie kann an lebensechten Puppen die Reanimation geübt werden, und das „X-Perimente Mobil“ des Röntgenmuseums Remscheid gibt Einblicke in die Welt des Unsichtbaren. Im ersten Obergeschoss informiert die Klinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde über den Einsatz von Aromatherapie während der Geburt und gibt Tipps zum Packen der Kliniktasche. In der Cafeteria werden Mittagsmenüs, Kuchen sowie frischen Waffeln angeboten. Für die kleinen Besucher steht im Außenbereich eine Hüpfburg zum Toben zur Verfügung. Zudem können Kinder ihre „kranken“ Stofftier-Freunde in der „Heli-Ambulanz“ verarzten lassen.

(büba)