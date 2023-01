Tag der offenen Tür an der Hückeswagener Hauptschule Montanusschüler präsentieren sich

Zurzeit herrscht aber geschäftiges Treiben in den Klassenräumen, der Sporthalle, der Schulküche und auf dem Schulhof. An drei Projekttagen bereiten sich die Schüler auf den Tag der offenen Tür vor. Unter dem Motto „Lebendige Schule“ erhalten die Besucher am morgigen Samstag, 21. Januar, von 10 bis 13 Uhr einen Einblick in die Schule. Vorstellen möchte sich die Schule den Viertklässlern anhand von 15 verschiedenen Projekten und Mitmachangeboten.