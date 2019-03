Polizei sucht Zeugen : Täter brechen in die Sparkasse ein

Die Filiale der Sparkasse an der Peterstraße blieb am Montag geschlossen. Die Kunden werden gebeten, die Filiale in Wiehagen zu nutzen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Bislang unbekannte Täter haben es in der Nacht von Sonntag auf Montag geschafft, einen der beiden Geldautomaten in der Filiale der Sparkasse an der Peterstraße zu knacken.

Als die Mitarbeiter der Sparkassenfiliale an der Peterstraße am Montagmorgen zum Dienst erschienen, erkannten sie sofort, dass in den Geschäftsräumen was nicht stimmte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren bislang unbekannte Täter über ein aufgebrochenes Fenster an der Gebäuderückseite in das Gebäude eingedrungen. Dort hatten sie nach Angaben von Michael Scholz, Pressesprecher der Sparkasse, ein Loch in eine Scheibe gebohrt und das Fenster geöffnet.

„Die müssen viel Zeit gehabt haben, denn sie haben sich an beiden Geldautomaten zu schaffen gemacht und einen auch geknackt“, berichtete er. Die Täter flüchteten mit Bargeld, die Summe gaben Polizei und Sparkasse nicht bekannt. Die Filiale an der Peterstraße blieb am Montag geschlossen, weil die Polizei Spuren und Fingerabdrücke sicherte. Später beseitigten die Mitarbeiter die enormen Schäden.

„Die Täter sind mit brachialer Gewalt vorgegangen“, berichtete Scholz, nachdem er sich vor Ort selbst ein Bild von der Verwüstung gemacht hatte. Für ihn sehe das nach einer professionellen Vorgehensweise aus. Außerdem glaubt Scholz, dass die Täter Kenntnis über die Örtlichkeit hatten und genau wussten, was sie taten. Zum Hergang der Tat möchte die Polizei keine Details veröffentlichen. Nur so viel: Gesprengt haben die Täter die Geldautomaten nicht, sondern althergebracht mit Werkzeug gearbeitet.

Kunden der Sparkasse konnten am Montag nur den Kontoauszugsdrucker nutzen, beide Geldautomaten sind so stark beschädigt und demoliert, dass sie komplett ausgetauscht werden müssen. Das aber wiederum kann dauern, da es nicht so ohne weiteres möglich ist, Ersatzgeräte kurzfristig zu beschaffen. „Wir bitten unsere Kunden deshalb, auch per Aushang, auf die Filiale in Wiehagen auszuweichen“, erklärt Scholz.