T-Time with Lukas rockt bei Hückeswagen Live

Die Band „T-Time with Lukas“ überzeugte in Hückeswagen mit klassischem Rock und Rock’n’Roll- Musik. Foto: RP/Heike Karsten

Hückeswagen Ideale Bedingungen beim zweiten „Hückeswagen live“-Konzert. Entspannte Temperaturen sorgten zudem wieder für einen reibungslosen Getränkefluss.

So kennt man die Konzerte von „Hückeswagen live“ vor dem Schloss: Herrliches Wetter, gute Musik und ordentlich Stimmung bei den Besuchern. Bei der zweiten Veranstaltung der Konzertreihe am Freitagabend passte wieder alles – auch die Bierversorgung.

Nachdem eine Woche zuvor durch die hohen Außentemperaturen die Bierkühlung und damit der Bierfluss nicht funktioniert hatten, waren nun Veranstalter und die rund 450 Besucher gleichermaßen zufrieden. „Die Leute sind auf alle Fälle entspannter, nachdem letzte Woche einige hochgradig aggresiv waren“, sagte Nicole Roth vom Wein- und Cocktail-Verkaufsstand. Auch Jessica Knodel, Projektassistentin der veranstaltenden „Agentur57“ aus Siegen war zufrieden: „Es sind auch diesmal wieder einige Becher weggegangen. Ich denke nicht, dass das Problem von voriger Woche jemanden abgehalten hat, wiederzukommen.“ Die Wertmarken von voriger Woche behielten ihre Gültigkeit und konnten nach Lust und Laune eingesetzt werden. Das taten auch Anwohnerin Hildegard Mostert und zwei ihrer Töchter. „Wenn man schon so nah am Schloss wohnt, dann muss man solche Veranstaltungen auch besuchen“, sagte Mostert.

Doch nicht nur Hückeswagener waren vertreten. Winfried und Cornelia Hoffmann aus Remscheid genossen ebenso die rockige Musik der Band „T-Time with Lukas“. „Wir gönnen uns eine Auszeit in unserem Wohnwagen an der Bever und kommen gerne in die Stadt, wenn etwas los ist“, sagte das Ehepaar.