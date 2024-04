Rhein-Berg kommt glimpflich davon Rund 50 Sturm-Einsätze in Oberberg

Wie die Leitstelle der Feuerwehr im Oberbergischen Kreis der Redaktion auf Nachfrage mitteilt, gab es rund 50 Einsätze. Davon sechs in Hückeswagen und Radevormwald, fünf in Wipperfürth. Es blieb bei Sachschäden durch umgestürzte Bäume oder Wasserschäden, am meisten betroffen war der Südkreis.