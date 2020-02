Hückeswagen : Sturm – Schulen bleiben Montag zu

Hückeswagen Am Montag ist in Hückeswagen unterrichtsfrei.

Diese Nachricht dürfte es nach Meinung viele Schüler häufiger geben: Sämtliche Schulen in Hückeswagen bleiben am Montag geschlossen. Das bestätigte am Freitagabend Bürgermeister Dietmar Persian auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Grund für das eintägige Schulfrei ist allerdings kein erfreulicher: Da laut Deutschem Wetterdienst in der Nacht zu Montag auch im Bergischen Land mit schweren Sturmböen zu rechnen ist, hatte Persian in Absprache mit den Leitern der fünf städtischen Schulen beschlossen, die Kinder vorsichtshalber erst gar nicht zum Unterricht kommen zu lassen. „Jetzt ist es früh genug, alle zu informieren“, sagte er.