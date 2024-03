Forstbetriebsgemeinschaft Hückeswagen Strukturveränderungen beeinflussen Forstwirtschaft

„Insgesamt sprechen wir von einer Wiederbewaldungsfläche von rund 400 bis 450 Hektar“, sagte Grüter. 80 bis 100 davon seien bereits wieder aufgeforstet worden. „Es ist schlimm, dass es so gekommen ist. Aber wir müssen nun damit umgehen. Sprechen Sie mich an, wenn Sie aufforsten möchten. Es gibt Fördermittel, und wir können das gemeinsam auch vor Ort besprechen“, appellierte der Revierförster an die Waldbesitzer.