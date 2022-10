Energieversorgung in Hückeswagen : Notstrom-Aggregate für Feuerwehr und Verwaltung

Im Notfall könnten solche Notstromaggregate wie hier in Sonsbeck auch in Hückeswagen zum Einsatz kommen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Hückeswagen Wegen der angespannten Lage der Energie-Versorgung hat das Innenministerium die Landkreise, Städte und Gemeinden im Zuge eines „Sensibilisierungserlasses“ aufgerufen, sich konkret auf eine mögliche Erdgas- und generell Energie-Mangellage einzustellen.

Damit im Rathaus und bei der Freiwilligen Feuerwehr im wahrscheinlicher gewordenen Ernstfall nicht im wörtlichen wie übertragenen Sinn die Lichter ausgehen, schafft die Stadt jetzt zwei Notstrom-Aggregate an: eins für das Feuerwehrhaus an der Bachstraße, das andere für den Verwaltungs-Standort am Bahnhofsplatz. Gerechnet wird mit Gesamtkosten von etwa 100.000 Euro für die Aggregate samt Zubehör und die ebenfalls erforderlichen mobilen Tanks für Diesel und Benzin. Darüber und über die Hintergründe informierte die Verwaltung den Stadtrat in seiner vorigen Sitzung.