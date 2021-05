Mobile Jugendarbeit in Hückeswagen : Streetworker-Stelle seit fast zwei Jahren unbesetzt

Hückeswagen Ausgeschrieben wird die Vollzeitstelle vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes. Die Hilfsorganisation sucht händeringend nach potenziellen Fachkräften wie Diplom-Sozialarbeitern oder Diplom-Pädagogen.

Der Frust unter den Jugendlichen wird immer größer, da sie derzeit auf vieles verzichten müssen, was vor gut einem Jahr noch völlig normal war: Treffen mit Freunden, Partys, Musikveranstaltungen. Umso wichtiger wäre gerade in der jetzigen Krise ein kompetenter Ansprechpartner. Doch die Stelle des Streetworkers in Hückeswagen ist seit fast zwei Jahren unbesetzt, teilte Fachbereichsleiter Alexander Stehl jetzt den Teilnehmer des Sozialausschusses per Video-Konferenz mit. Und eine Nachfolge für Asiye Razlaf, die ihre Arbeit 2019 wegen ihrer Schwangerschaft beenden musste, ist nicht in Sicht. „Das ist sehr unbefriedigend, aber der Arbeitsmarkt ist gerade im Bereich der Sozialarbeit leergefegt“, erklärte Dietmar Persian die bislang erfolglosen Bemühungen.