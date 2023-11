Konzert in der Hückeswagener Pauluskirche Strahlendes Requiem mit zwei Chören

Es war eine Art Wiedervereinigung am verregneten Abend des Volkstrauertagssonntags in der Pauluskirche. Zumindest war es eine Rückkehr von zwei Musikern, die ihren aktuellen Chor mitgebracht hatten – und an die Wirkungsstätte zumindest einer der beiden. Ingrid und Stefan Kammerer, beide bis vor einigen Jahren in Hückeswagen und Wipperfürth als Kirchenmusiker in den Evangelischen Kirchengemeinden tätig, waren im August 2018 nach 22 Jahren im Oberbergischen nach Korbach in Hessen gezogen, wo sie sich seitdem eine Stelle als Kirchenmusikerin und Organist teilen. Sonntagabend sollte das erste gemeinsame Konzert des Korbacher Chores „Venti Voci“ zusammen mit dem Hückeswagener Chor „Vocale“ stattfinden. Leider war Ingrid Kammerer krank geworden, so dass sie nicht am Konzert teilnehmen konnte und zum Zuhören gezwungen war. Der Doppel-Chor war indes in voller Stärke aufgelaufen und sorgte für ein strahlendes Klangbild, das von Stefan Kammerer an der Orgel und Bärbel Hammer am Schlagwerk ergänzt wurde. Und den Chor leiten konnte die Hückeswagener Kantorin und Nachfolgerin Ingrid Kammerers, Inga Kuhnert, auch alleine.