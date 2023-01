Hückeswagener muss sich vor dem Amtsgericht verantworten Bewährungsstrafe für Angriff auf Polizisten

Die Adresse in Wiehagen, zu der die Polizei des oberbergischen Kreises am 13. März 2022 gerufen wurde, war den Einsatzkräften bereits bekannt. In der Vergangenheit war es dort schon öfter zu Streit zwischen einem heute 23-Jährigen und seiner ehemaligen Freundin gekommen. In dieser Nacht war es wieder soweit. Die Frau hatte die Beamten gerufen, weil der 23-Jährige mit einer Flasche nach ihr geworfen haben soll. Die Polizisten trafen auf einen alkoholisierten Mann, der sich durch die Beamten, die den Streit schlichten wollten, nicht beruhigen ließ. Stattdessen beleidigte er sie lautstark und ließ sich nicht beruhigen, weshalb er mit zur Wipperfürther Wache genommen werden sollte.