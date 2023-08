Außergewöhnliches Naturschauspiel Störche machen Rast – Baby-Boom in Hückeswagen?

Auf der eher wenig frequentierten Zufahrt von der B 237 zwischen Linde und Herweg hinunter nach Eckenhausen ist am Montagmorgen recht viel los: Mehrere Zaungäste, ausgestattet mit Ferngläsern und Fotokameras mit großen Objektiven, haben sich hier versammelt, um etwas Ungewöhnliches zu beobachten: Auf den Wiesen auf beiden Seiten der schmalen Gemeindestraße haben sich Weißstörche niedergelassen. „Die machen hier immer mal wieder Rast, so drei, vier Stück“, erzählt später Klaushelmuth Pütz, Anwohner von Herweg. „Aber in den 53 Jahren, die ich hier lebe, habe ich noch nie so viele auf einmal gesehen.“ Seit Sonntagnachmittag werden immer wieder Sichtungen in der Hückeswagener Facebook-Gruppe gepostet. Die majestätischen Vögel werden im Bereich Herweg / Funkenhausen / Linde gesichtet. Auf dem Höchsten, am Rande der Innenstadt, sitzen sie auf einigen Dächern, in Eckenhausen auf Telefonmasten.