Hückeswagener Schützenfest Musikalisches Feuerwerk der „Stoapfälzer Spitzbuam“

(büba) Wo die „Stoapfälzer Spitzbuam“ auftauchen, da bringen die vier Musiker die Stimmung im Festzelt zum Kochen. Das haben auch die Schützen und ihre Gäste in der Vergangenheit des Öfteren erlebt. Und auch beim bevorstehenden Schützenfest werden Alois, Mane, Tom und Chris garantiert alles andere als zurückhaltend sein: Am Samstag, 27. Juli, ab 20 Uhr, werden sie das Zelt auf dem Festplatz am Aldi-Markt, Alte Ladestraße, rocken. Eine Pause machen sie gegen 22.30 Uhr, wenn das große Höhenfeuerwerk in den Hückeswagener Nachthimmel geschossen wird. Danach zünden die vier Spitzbuben aber ihrerseits wieder ein musikalisches Feuerwerk im Zelt.