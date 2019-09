Altstadtfest Hückeswagen : Stimmung und Freude, Sonne und Regen

Hückeswagen Das Wetter beim 44. Altstadtfest erinnerte eher an den April, dennoch feierten die Besucher ein gelungenes Fest mit vielen schönen Momenten.

Wenn’s regnet, stellt man sich unter – oder wird eben ein wenig nass. Aber das Feiern lässt sich in der Schloss-Stadt dadurch niemand verderben. Schon gar nicht am zweiten Wochenende im September, wenn es wieder Zeit fürs Altstadtfest ist. Da machte es den meisten Besuchern nicht viel aus, dass es zwischendurch von oben ein wenig nass wurde. Schließlich gab es genug Stände, wo sie sich unterstellen konnte – was dann gerne mit Gesprächen, einer Tasse Kaffee oder einer Currywurst überbrückt wurde. Dass es indes gerade am Sonntag doch empfindlich kühl wurde, schmälerte hier und da die Freude doch ein wenig. Und auch war immer wieder mal zu hören, dass schon mal mehr los gewesen sei beim Hückeswagener Traditionsfest. Etwa, dass früher wesentlich mehr Trödelstände zu sehen gewesen seien. Doch abgesehen davon war die Stimmung überall locker und gelöst.

Beim Bummel durch die Altstadt, der bei den meisten traditionell im unteren Island beginnt, wie es schon der Zug der Vereine am Samstag, 13 Uhr, vormachte, konnten die Besucher sich vor allem mit den verschiedensten Leckereien eindecken. Nicht nur der Fisch aus Etaples duftete köstlich, auch der Baumkuchen, die Reibekuchen oder die allgegenwärtigen Würstchen vom Grill machten Appetit – und vertrieben ihn anschließend wieder. Beim Archiv des Vereins Bergische Zeitgeschichte im oberen Island konnten die Besucher bei einem Rätsel ihre Kenntnisse über die Schloss-Stadt beweisen. „Wir haben auch eine kleine Fotoausstellung aufgebaut, außerdem können die Besucher den Hückeswagen-Film ansehen“, berichtete BZG-Vorsitzende Iris Kausemann.

Info Foodsaver machen Polonaise durchs Island Foto: Moll, Jürgen (jumo) Aufzug der Vereine Nachdem der offizielle Zug der Vereine zu Beginn des Altstadtfests über die Island- und Marktstraße am Schloss angekommen war und Bürgermeister Dietmar Persian das Fest mit einem Fass „Schnaff“ der Brüder Romanund Julian Wasserfuhr offiziell eröffnet hatte, machte sich schon eine zweite, kleinere Gruppe bereit. Acht Hückeswagener Foodsaver waren mit einer Kollegin der Islandtafel zu ihrem eigenen Zug über das Altstadtfest aufgebrochen. Flashmob „Wir wollten dieses Mal nicht das ganze Wochenende am Stand stehen, sondern im Rahmen einer Polonaise Präsenz zeigen“, sagte Melanie Kirschsieper. Jede der Lebensmittelretterinnen hatte eine große Kiste dabei, in der sich gerettete Lebensmittel befanden. „Das Ganze soll wie ein Flashmob sein, und wir wollen unsere Schätze zeigen“, erläuterte sie. Sie hatte unter anderem Äpfel gepflückt. „Von einem Baum in Wiehagen – mit Erlaubnis der Stadt“, berichtete die Foodsaverin.

Auch einige echte Altstadtfest-Urgesteine waren in diesem Jahr wieder mit dabei. So etwa die Geschwister Sabine und Bernd Lammert, die schon beim ersten Altstadtfest 1976 mitgemacht hatten. Bernd Lammert war damals als 18-Jähriger schon im elterlichen Geschäft in der Lehre. „Wir haben, und das mache ich auch heute noch, die lagertreue Ware zu reduzierten Preisen angeboten“, erzählte er. Seine Schwester, damals zehn Jahre alt, wurde 1976 mit einem „Virus“ infiziert, den sie bis heute nicht losgeworden ist: „Ich habe mein Kinderzimmer ausgemistet und beim Kindertrödel mitgemacht. Das ist bis heute eine Leidenschaft geblieben“, bekannte die 58-Jährige. Im Freundes- und Bekanntenkreis wisse man Bescheid: Kurz vor dem Altstadtfest bekomme sie Anrufe, woher sie Trödelware bekommen könne. „Das war damals schon eine so tolle Atmosphäre, das Trödeln und Feilschen – und natürlich das erste Geld zu verdienen. Ich bin Trödlerin mit Leib und Seele“, versicherte Sabine Lammert.

▷ Bei Sonnenschein waren die Altstadtstraßen und -gassen, wie etwa das Island, gut besucht, bei Regen weniger. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Vor allem am Samstagabend war beim Altstadtfest viel los – etwa beim Auftritt der Band „Fachwerk“ auf der Schloss-Bühne. Schade war aber, dass etwa das „Café Cäcilia“ mit dem Panhas erstmals in der Geschichte des Altstadtfests fehlte. Den gab es indes gegenüber, bei den neuen Pächtern des Restaurants „Zum Justhof“. Der Panhas war vom Straßweger Metzger Dirk Sachser, wie das auch beim Pfarrcäcilienchor der Fall gewesen war. Eine neue Tradition hingegen könnten die Brüder Roman und Julian Wasserfuhr begründen: Etwas weiter die Marktstraße in Richtung Schloss boten sie wieder ihr selbst gebrautes „Schnaff“-Bier an. Auch der Auftritt der „Klinik-Krainer“ am Sonntagvormittag zum „Schnaff-Frühschoppen“ hat das Zeug zur Altstadtfest-Tradition.

◁ Altstadtfest-Besucher haben es Schwarz auf Grün: „Sammler sind glückliche Menschen“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

„Feilschen erwünscht“, lautete die Aufforderung auf einer Schiefertafel am Eingang zum Geschäft „Stilmix“ an der Islandstraße nahe des Weber-Denkmals. Damit verwiesen Geschäftsinhaber Karsten Schlickowey und sein Team auf das ungeschriebene „Grundgesetz“ des Trödelns und Verkaufens beim Hückeswagener Altstadtfestes, das seit den Anfängen im Jahr 1976 gilt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Gut behütet und mit sichtlichem Spaß am „Fest der Hückeswagener“ zeigten sich am Samstagnachmittag Tobias Finke (r.) vom Hutladen Tilami-Schöne und sein Kumpel Torsten Pütz auf der Marktstraße. Foto: Moll, Jürgen (jumo)